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В Петербурге финал Лиги чемпионов может пройти при 100% загрузке стадиона
Сегодня, 13:37
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В Петербурге финал Лиги чемпионов может пройти при 100% загрузке стадиона

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Окончательное решение по допуску зрителей будет принято совместно с УЕФА и региональным управлением Роспотребнадзора.

В понедельник, 3 января, стало известно, что в Петербурге финал Лиги чемпионов может пройти при полной загрузке стадиона. Об этом заявил губернатор Петербурга "РИА Новости". 

По словам градоначальника, если позволит эпидемиологическая ситуация, то они готовы реализовать сценарий 100-процентной загрузки стадиона.

Он добавил, что окончательное решение по допуску зрителей будет принято совместно с УЕФА и региональным управлением Роспотребнадзора.

Напомним, что 28 мая этого года финал Лиги чемпионов пройдёт на "Газпром Арене". До этого Россия принимала встречу такого уровня только в 2008 году, когда он проходил на стадионе "Лужники" в Москве. 

Ранее Мишустин призвал не допустить роста цен на отели в период финала Лиги чемпионов. Для иностранных болельщиков, скорее всего, по FAN ID будет действовать безвизовый режим.

Фото: Piter.tv
 

Теги: газпром арена, лига чемпионов, финал
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт,

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