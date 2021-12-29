В Петербурге финал Лиги чемпионов может пройти при 100% загрузке стадиона

В понедельник, 3 января, стало известно, что в Петербурге финал Лиги чемпионов может пройти при полной загрузке стадиона. Об этом заявил губернатор Петербурга "РИА Новости".
По словам градоначальника, если позволит эпидемиологическая ситуация, то они готовы реализовать сценарий 100-процентной загрузки стадиона.
Он добавил, что окончательное решение по допуску зрителей будет принято совместно с УЕФА и региональным управлением Роспотребнадзора.
Напомним, что 28 мая этого года финал Лиги чемпионов пройдёт на "Газпром Арене". До этого Россия принимала встречу такого уровня только в 2008 году, когда он проходил на стадионе "Лужники" в Москве.
Ранее Мишустин призвал не допустить роста цен на отели в период финала Лиги чемпионов. Для иностранных болельщиков, скорее всего, по FAN ID будет действовать безвизовый режим.
Фото: Piter.tv
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