В Петербурге фиксируют рост заболеваемости коронавирусом

Всего в стране зафиксировали более 8 тысяч новых заболевших.

В целом в стране специалисты фиксируют спад заболеваемости коронавирусом. Судя по данным оперштаба по борьбе с пандемией, два дня назад было зафиксировано 8 803 заболевших, за прошедшие сутки – 8 053.

Лидером среди регионов по заболеваемости остается Москва – 2098 заболевших за сутки. Вторым идет Петербург – по последним данным замечен рост: за сутки 712 заболевших, 26 апреля их было 706, за день до этого 701, а в субботу, 24 апреля, 689.

Также за день проверили почти 12 тысяч горожан, а всего за время пандемии было выявлено 413 576 заболевших.

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Фото: Piter.TV