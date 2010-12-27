В Петербурге эвакуируют Балтийский вокзал из-за чемодана 

На место прибыли саперы.

В Петербурге эвакуируют Балтийский вокзал из-за бесхозного чемодана. Об этом сообщают горожане.

Эвакуирован вестибюль Балтийского вокзала - найден бесхозных чемодан. Эвакуирован вестибюль Балтийского вокзала - найден бесхозных чемодан сказано в сообщении

Также очевидцы сообщают, что проход к платформам открыт через Митрофаньевское шоссе.

На место прибыли саперы.

Напомним, что в Северной столице два дня шли эвакуации из-за звонков неизвестных о "минировании" , Стоит отметить, что за минувший понедельник в городе эвакуировали 36 школ, детский сад, больницы, тоговые комплексы и 79 точек сети Макдоналдс.

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Фото:ДТП и ЧП ПЕТЕРБУРГ/вк