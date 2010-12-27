Из-за аварии на месте происшествия образовалась огромная пробка.

Во вторник, 19 февраля, в Калининском районе трамвай сбил женщину. Об этом сообщили горожане в соцсетях.

Инцидент произошел на перекрёстке Науки и Вавиловых. О состоянии пострадавшей пока никакой информации нет.

Виноват полностью водитель трамвая - ехал на красный свет, т.к. на зеленый его не пропускали две машины. Вот он и рванул! Пешеходы уже пошли на свой зеленый, не все смотрели налево, и были неприятно удивлены такой встрече. Водитель в момент аварии не смотрел вперед отмечает очевидец

Кроме того, петербуржцы сообщают о том, что из-за аварии на месте происшествия образовалась огромная пробка.

На месте работают полицейские и медики.

Ранее мы сообщали о том, что В центре Петербурга троллейбус сбил пенсионера

Фото: ДТП и ЧП ПЕТЕРБУРГ/вк