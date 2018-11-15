В Петербурге эвакуировали три торговых центра

В торговых центрах проводится проверка.

В понедельник, 25 марта, в Санкт-Петербурге эвакуировали несколько торговых центров. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

По словам очевидцев, они стали свидетелями, как закрыли "Континент" возле метро "Звездная". Причиной эвакуации назвали технические причины.

Также эвакуировали ТЦ "Континент" на Бухарестской и ТЦ "Континенте" на проспекте Стачек. По факту происшествия проводится проверка.

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Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"