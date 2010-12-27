Детей отправили по домам.

В субботу утром, 30 ноября, в Петербурге эвакуировали две школы и лицей, сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Так, эвакуированы лицей № 369 на улице Маршала Захарова, 58 и школа № 217 на проспекте Ветеранов, 140, корпус 2. По информации петербуржцев, в учебные заведения поступило сообщение о минирование. Всех учеников отправили домой. На местах работают сотрудники МЧС.

Также очевидцы рассказывают об эвакуации школы № 252 на улице Тамбасова, 2. Однако там детей вывели из здания из-за прорыва трубы.

По факту происшествий ведется проверка.

Ранее на Piter.TV: девять районных судов Петербурга снова прервали работу из-за сообщений о минировании.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"