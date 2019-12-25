В Петербурге дважды за день эвакуировали Арбитражный суд

На улицу пришлось выйти 800 людям.

Около 11 утра во вторник, 26 мая, в полицию позвонил неизвестный и заявил, что арбитражный суд в Петербурге заминирован "и это не шутка". Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

Прибывшая на место полиция осмотрела здание, эвакуировав 700 человек, но не нашла в суде никаких опасных предметов или веществ. Не прошло и пары часов, как 800 сотрудников и посетителей суда снова пришлось вывести на улицу: неизвестный позвонил в службу "112" и сказал, что в Арбитражном суде заложена бомба и попросил увести из здания людей. Повторная проверка также не выявила ничего опасного.

Как выяснилось, первый телефон, с которого был сделан звонок, принадлежит 22-летнему гражданину Узбекистана. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

А не так давно неизвестный в медицинской маске пригрозил взорвать банк на Большевиков.

Фото: assembly.spb.ru