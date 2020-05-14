Неизвестный в медицинской маске пригрозил взорвать банк на Большевиков

Несостоявшийся грабитель покинул место происшествия до приезда полиции.

В Невском районе Петербурга полицейские разыскивают неизвестного, который пытался ограбить банк. Мужчина грозился взорвать банк, если ему не дадут деньги. Об этом сообщил 78.ru.

Инцидент произошел накануне около 15:15 в отделении одного из банков в доме № 3 на проспекте Большевиков. Мужчина передал кассиру записку. В ней говорилось, что у него есть взрывное устройство, если ему не выдадут деньги, произойдет взрыв.

В полицию позвонил сотрудник службы безопасности банка и, после этого кассир нажала тревожную кнопку. Несостоявшийся грабитель покинул место происшествия. Полицейские разыскивают мужчину, изучают видеозаписи с камер банка.

В марте в Петербурге совершили вооруженный налет на банк.

Видео: 78.ru