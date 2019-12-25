В Петербурге ещё пять человек заболели коронавирусом

Состояние пациентов стабильное.

В Санкт-Петербурге зафиксировали ещё 5 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в России за сутки заболели 270 человек.

Также в Роспотребнадзоре по Ленобласти подтверждено два случая заражения в семье женщины, у которой коронавирус был подтверждён вчера.

Все заболевшие доставлены в больницу, их состояние стабильное.

На данный момент на территории России зарегистрировано 1 534 случая заражения Covid-19. От инфекции в стране скончались восемь человек, а 64 успешно прошли лечение и были выписаны из больницы.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге умер первый пациент с коронавирусом.

Фото: Pixabay