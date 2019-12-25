  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге умер первый пациент с коронавирусом
Сегодня, 16:11
2017
smirenny

В Петербурге умер первый пациент с коронавирусом

0 0

Об этом сообщил губернатор.

В Петербурге скончался первый пациент, зараженный коронавирусом. Об этом рассказали в ТАСС со ссылкой на Александра Беглова. 

Сейчас выясняются точные причины смерти больного. 

Ранее мы сообщали, что еще 11 человек заразились коронавирусом в Петербурге.

Всю актуальную информацию про коронавирус в мире можно посмотреть здесь. Напомним, что за 27 марта не был зарегистрирован ни один случай заражения в Петербурге. Ознакомиться с последними новостями про коронавирус в Северной столице можно здесь

Фото: pixabay

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии