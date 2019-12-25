В Петербурге умер первый пациент с коронавирусом

Об этом сообщил губернатор.

В Петербурге скончался первый пациент, зараженный коронавирусом. Об этом рассказали в ТАСС со ссылкой на Александра Беглова.

Сейчас выясняются точные причины смерти больного.

Ранее мы сообщали, что еще 11 человек заразились коронавирусом в Петербурге.

Всю актуальную информацию про коронавирус в мире можно посмотреть здесь. Напомним, что за 27 марта не был зарегистрирован ни один случай заражения в Петербурге. Ознакомиться с последними новостями про коронавирус в Северной столице можно здесь.

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