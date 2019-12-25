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Ещё 11 человек заразились коронавирусом в Петербурге
Сегодня, 12:33
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ruzannar

Ещё 11 человек заразились коронавирусом в Петербурге

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В Ленинградской области также зафиксировано 4 новых случая.

Количество зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге увеличилось на 11 человек. Об этом сообщил оперативный штаб.

В Ленинградской области также 4 новых случая заражения.

Общее число пациентов, заболевших новой коронавирусной инфекцией в городе — 44. Они находятся под наблюдением врачей в Боткинской больнице. 

В России за сутки обнаружили 228 человек с коронавирусом. Теперь на территории страны уже 1264 официально подтвержденных случаев заражения COVID-19. 

Ранее мы сообщили, что жительница Всеволожского района победила коронавирус.

Фото: Pixabay

Теги: боткинскаябольница, карантин, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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