Ещё 11 человек заразились коронавирусом в Петербурге

В Ленинградской области также зафиксировано 4 новых случая.

Количество зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге увеличилось на 11 человек. Об этом сообщил оперативный штаб.

В Ленинградской области также 4 новых случая заражения.

Общее число пациентов, заболевших новой коронавирусной инфекцией в городе — 44. Они находятся под наблюдением врачей в Боткинской больнице.

В России за сутки обнаружили 228 человек с коронавирусом. Теперь на территории страны уже 1264 официально подтвержденных случаев заражения COVID-19.

Ранее мы сообщили, что жительница Всеволожского района победила коронавирус.

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