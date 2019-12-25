Теперь в городе 1646 зараженных.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге ещё 139 человек заболели коронавирусом. Таким образом, теперь в городе 1646 заражённых.

В Ленинградской области количество заболевших выросло до 388: заразились еще 34 человека.

Всего по России выявили за сутки 4 785 новых случаев заболевания в 79-и регионах. Больше всего пациентов с диагнозом коронавирус приходится на Москву.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге более 100 медработников заразились коронавирусом.

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