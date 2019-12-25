В Петербурге более 100 медработников заразились коронавирусом

Получается, что примерно каждый 15-й заразившийся коронвирусом в городе является медработником.

Коронавирус подтвердили более чем у 100 медиков в Петербурге. Об этом сообщил Комздрав Петербурга.

Получается, что примерно каждый 15-й заразившийся коронавирусом в городе является медработником. Всего на данный момент в Петербурге 1 507 случаев COVID-19. За все время поправились 192 человека, умерли семеро.

Из каких учреждений инфицированные медики, не уточняется. Известно только то, что в реанимации Боткина находятся трое медиков с коронавирусом.

Медсестры Петродворцового района вынуждены сами шить маски из марли,

Фото: Piter.TV