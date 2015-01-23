В Петербурге экс сотрудницу таможни обвиняют в многомиллионных взятках

Бывшая инспектор таможни пойдет под суд за махинации с оформлением авто.

В Санкт-Петербурге в суд направлено уголовное дело против бывшей сотрудницы таможенного поста, сообщает Генеральная прокуратура РФ.

По данным следствия, с февраля 2023 года по май 2024 года обвиняемая получила более 3,1 млн руб. от представителей компаний-импортеров. Деньги передавались за ускоренное списание утилизационного сбора при оформлении автомобилей, прицепов и самоходных машин.

В марте 2024 года женщина передала коллеге свыше 150 тыс. руб. за аналогичные действия, однако он отказался участвовать в незаконных схемах и сообщил в полицию.

Уголовное дело направлено в Выборгский районный суд. Прокуратура также требует взыскать в доход государства 20 млн руб., которые обвиняемая получила незаконным путем.

Фото: Piter.tv