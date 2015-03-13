В Петербурге экс-игрок "Зенита" требует 2,9 млн за сорванный отпуск

Данил Круговой подал иск в Петербурге за отмену рейса на Мальдивы.

В Санкт-Петербурге бывший футболист "Зенита" Данил Круговой вместе с друзьями подал иск против российской авиакомпании, требуя возмещения расходов и компенсации за сорванный отпуск на Мальдивы стоимостью почти 3 миллиона рублей, сообщила глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.

10 декабря 2024 года Круговой и четверо друзей должны были вылететь на Мальдивы, купив билеты бизнес-класса за два месяца на общую сумму 2 934 588 рублей. Однако компанию не пустили на борт, так как у одной из пассажирок, несовершеннолетней девушки, не оказалось загранпаспорта.

После инцидента друзья экстренно купили новые билеты на следующий день стоимостью 2 258 873 рубля. Почти через год они обратились в суд Петербурга, считая действия авиакомпании незаконными. Истцы указывают, что бизнес-тариф позволял обменять билеты до окончания регистрации за 40 минут до вылета, но на деле регистрация прошла за 2,5–3 часа, и нарушение обнаружили лишь перед посадкой.

Круговой и компания требуют взыскать стоимость билетов, компенсацию морального вреда в размере 25 тысяч рублей, госпошлину и судебный штраф. Суд рассматривается в Петербурге, где, по всей видимости, зарегистрированы истцы.

Фото: ФК "Зенит"