Гаджиев назвал удовлетворением признание Мажичем ошибки судьи в матче с "Зенитом"

Почетный президент махачкалинского "Динамо" отреагировал на слова главы департамента судейства РФС об ошибочном пенальти в кубковой игре. Результат матча, по его мнению, уже не изменить.

Почетный президент махачкалинского футбольного "Динамо" Гаджи Гаджиев прокомментировал признание главы департамента судейства РФС Милорада Мажича ошибочным назначения пенальти в ворота его команды в матче Кубка России против петербургского "Зенита". Встреча, прошедшая 18 марта, завершилась победой хозяев со счетом 1:0 благодаря голу с 11-метровой отметки, назначенному на восьмой компенсированной минуте первого тайма.

Как отметил Гаджиев, признание ошибки приносит относительное удовлетворение, особенно с учетом более чем тридцати протестов клуба, из которых лишь несколько были признаны обоснованными. Он подчеркнул, что результат встречи возврату не подлежит, а борьбу в Кубке продолжить не удастся, однако выразил надежду, что оценки работы арбитров станут более жесткими.

По мнению ветерана футбола, системная проблема заключается в том, что назначение судей и оценка их работы производятся одними и теми же людьми. Он указал на наличие двойных стандартов, особенно в трактовке единоборств, где планка допустимых действий варьируется. Специалист считает, что требования к судейству должны быть едиными.

Гаджиев также высказался о системе видеопомощи арбитрам. Он отметил, что технические средства не способны сами по себе обеспечить объективность, поскольку управляют ими люди, чьи недостатки, по его словам, могут проявляться сильнее, чем возможные погрешности техники.

