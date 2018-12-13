В Петербурге двух жертв ДТП эвакуировали на вертолетах санавиации

В пятницу медики забрали на вертолетах пострадавших из Тосно и Киришей.

В Петербурге за выходные сразу два пациента были доставлены в больницы на вертолете санавиации. Жизнь местных жителей смогли спасти благодаря экстренной доставке.

Вечером 17 мая помощь потребовалась жителю Тосненского района Ленинградской области. У мужчины были зафиксированы травмы позвоночника и конечностей. Он пострадал во время автомобильной аварии. Местного жителя забрали из Тосно. Вертолет санавиации смог приземлиться на территории петропавловской крепости. Оттуда мужчину госпитализировали на машине скорой помощи. Известно, что пациент пребывал в состоянии травматического шока.

После этого специалистам пришлось доставлять в город на Неве 48-летнего пострадавшего из Киришей. Мужчина также стал жертвой ДТП, получив травмы и ушибы. Сейчас он помещен в Ленинградскую клиническую больницу. Его состояние оценивается как тяжелое.

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Фото: пресс-служба санавиации