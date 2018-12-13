Крыльцо бутика Dior на Невском укоротили после действий активистов

Активисты привлекали внимание к проблеме в марте 2019 года. Магазин в доме №113 на Невском проспекте сделал ступеньку в бутик такой ширины, что он заслонял проход пешеходам по главной магистрали города.
"Целый год мы бились над созданием комфорта для пешеходов на Невском 113. И вот к лету ступеньку укоротили почти наполовину"
- заявил автор поста в группе.
Теперь на фотографиях видно, что магазин уменьшил ступеньку и освободил место для прохода. Но при этом катиситы сообщают, что у Dior все еще существует нелегальная парковка, которую пока не удалось устранить.
Фото: vk.com/mytndvor
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