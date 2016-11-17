В Петербурге будут судить полицейских за кражу и превышение должностных полномочий

Мужчины под видом обыска украли 16 млн рублей.

В Выборгском районном суде зарегистрировали уголовное дело в отношении двух полицейских. Их подозревают в краже, превышении должностных полномочий и нарушении неприкосновенности жилья. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

По версии следствия, 20 марта 2018 года двое полицейских пришли с обыском в апарт-отель Yes на улице Хошимина. Далее они пробрались в один из номеров и похитили из-под кровати 15,8 млн рублей. Деньги были потрачены на личные нужды подозреваемых.

В настоящий момент полицейские находятся под домашним арестом. К производству уголовное дело было пока не принято.

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Фото: Piter.TV