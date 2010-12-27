В Петербурге глава четырех стоматологий обманул страховщиков на 10 млн рублей

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Во вторник, 4 июня, в Петербурге задержали 60-летнего генерального директора и руководителя четырех стоматологических клиник. Мужчину подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Согласно материалам дела, задержанный вместе с неустановленными соучастниками составил подложную отчетность о якобы оказанных стоматологических услугах на общую сумму 10 млн рублей. Эти документы были предоставлены в территориальный фонд ОМС и ряд страховых организаций. Деньги были переведены на расчетные счета фирм.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Подозреваемый находится под стражей. Расследование продолжается.

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Фото: Piter.TV