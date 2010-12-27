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Суд приговорил бизнесмена-"шпиона" к четырем годам колонии
Сегодня, 11:57
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arteliseev

Суд приговорил бизнесмена-"шпиона" к четырем годам колонии

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В настоящее время предприниматель Евгений Бонд находится в розыске.

В пятницу, 31 мая Куйбышевский районный суд вынес приговор по делу о мошенничестве строительного бизнесмена Евгения Бонда. О решении сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Предприниматель получил реальный "срок" – четыре года лишения свободы в колонии-поселении. Его признали виновным по двум эпизодам 159-й статьи УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере).

В настоящее время он находится в розыске. 

"Иски удовлетворены судом частично. Бонд должен быть взят под стражу немедленно после задержания", - добавили в пресс-службе судов.

Отметим, что Евгений Бонд пытался заниматься строительством ЖК "Воронцов" в Мурино, однако процесс сопровождался регулярными скандалами.

Фото: Pixabay

Теги: город, строительство, суд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Общество,

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