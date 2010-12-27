Суд приговорил бизнесмена-"шпиона" к четырем годам колонии

В пятницу, 31 мая Куйбышевский районный суд вынес приговор по делу о мошенничестве строительного бизнесмена Евгения Бонда. О решении сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Предприниматель получил реальный "срок" – четыре года лишения свободы в колонии-поселении. Его признали виновным по двум эпизодам 159-й статьи УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере).
В настоящее время он находится в розыске.
"Иски удовлетворены судом частично. Бонд должен быть взят под стражу немедленно после задержания", - добавили в пресс-службе судов.
Отметим, что Евгений Бонд пытался заниматься строительством ЖК "Воронцов" в Мурино, однако процесс сопровождался регулярными скандалами.
Фото: Pixabay
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