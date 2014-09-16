В Петербурге двух гидроциклистов отправили под домашний арест

Фигуранты намеренно обливали людей, катаясь на гидроцикле.

Василеостровский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении гидроциклистов. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов 23 августа.

Следствие полагает, что 14 июня фигуранты и неустановленное лицо, управляя гидроциклами Sea Doo RXP 300, двигались от яхт-клуба, расположенного на Серном острове в Малой Неве, в направлении рек и каналов Северной столицы. После этого в Неве они, "действуя дерзко и вызывающе, применяли небезопасный скоростной режим, производили маневры, повлекшие опасное волнообразование и беспорядочное обливание граждан, при этом игнорировали требования сотрудников СПб ГКУ "Агентство внешнего транспорта".

Гидроциклистов задержали 21 августа, в тот же день им предъявили обвинение. Суд отправил мужчин под домашний арест до 19 октября, третий участник "водного шоу" устанавливается.

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Фото: Piter.TV