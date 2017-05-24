В Петербурге двух адвокатов наказали за подкуп свидетеля в деле ГК Монолит

Юристов лишили права работать после подкупа и ложных показаний в крупном деле.

Московский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Антона Шумкина и Виктора Шабельника, обвинявшихся в подкупе свидетеля с целью дать ложные показания по делу владельца ГК "Монолит".

Дело связано с задержанием Игоря Константинова, председателя совета директоров компании и одного из лидеров бетонного рынка региона, а также его супруги и адвокатов Шумкина и Шабельника. Виктор Шабельник ранее работал в Следственном комитете и прокуратуре города, Антон Шумкин — был руководителем СК по Адмиралтейскому району.

По материалам дела, летом 2024 года адвокаты передали свидетелю задаток в размере 750 тыс. руб. и обещали предоставить его строительной компании конкурентные преимущества в виде договоров на поставку нерудных материалов. Деньги были переданы учредителю и гендиректору ООО "ГСП" Шаронову.

Фигуранты частично признали вину. Шабельник выразил раскаяние и просил прекратить уголовное дело, Шумкин надеялся на справедливое решение. Суд квалифицировал действия по статье 309 УК РФ — склонение к даче ложных показаний с подкупом. Оба получили наказание в виде обязательных работ на 300 часов и лишение права заниматься адвокатской деятельностью сроком на 1,5 года. Время содержания Шумкина под стражей зачтено в срок, поэтому он был освобождён в зале суда.

Сумма подкупа в размере 750 тыс. руб. конфискована в доход государства.

Фото: Piter.TV