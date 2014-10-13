В почтовых ящиках петербуржцев ищут агитки Навального

Митинг в поддержку оппозиционера пройдет 21 апреля.

Вечером 20 апреля районные администрации Петербурга получили поручение от замглавы Жилищного комитета Степана Куралова. Он заявил о необходимости организовать обход жилых домов, осмотр подъездов и почтовых ящиков на предмет наличия в них агитационных листовок Алексея Навального. Об этом пишет "Фонтанка".

Автор рассылки Куралов подтвердил подлинность информации, однако отвечать на какие-либо вопросы журналистов отказался. При обнаружении агиток их необходимо изымать и докладывать об адресах и количестве.

Тем временем центр Петербурга обрастает заборами. Днем 20 апреля ограждения установили на Невском проспекте и Дворцовой площади. Протестная акция в поддержку Алексея Навального пройдет в городе на Неве 21 апреля.

Фото: Piter.TV