Двое похитителей всю ночь вымогали деньги у виновника давнего ДТП

Мужчину избили, заставили снять деньги и потребовали еще.

Вечером 12 января в полицию Петербурга обратился 29-летний гражданин Узбекистана, временно зарегистрированный в поселке Парголово. Как стало известно Piter.TV, неработающий мужчина стал жертвой двух малознакомых граждан, которые похитили его вечером 9 января.

Со слов мужчины, около 23.00 в ту субботу он находился у дома №4 по улице Белышева, где к нему подошли двое мужчин и, угрожая ножом, посадили в свой белый "Форд Фокус". Пострадавшего избили руками, надели ему на глаза шапку и потребовали деньги за разбитый в ДТП автомобиль: мужчина действительно попал в аварию в ноябре 2019 года, и тогда на дороге пострадал "Шевроле Лачетти".

Похитители в течение ночи держали мужчину в машине и ездили по городу, а днем 10 января высадили его на Ленской улице и заставили снять деньги в банкомате. Пострадавший передал вымогателям 40 тысяч рублей и получил требование вернуть им еще 100 тысяч рублей до 11 января.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV