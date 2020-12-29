Продающая мёд цыганка обокрала пожилую петербурженку

Женщина украла часть крупной сдачи, которую хозяйка квартиры доверчиво оставила рядом с ней.

Вечером 11 января в полицию обратилась 83-летняя петербурженка. Как стало известно Piter.TV, пожилую женщину в ее квартиру на проспекте Маршала Жукова обокрала незнакомка.

Установлено, что около 15.00 в квартиру к пенсионерке пришла неизвестная женщина цыганской внешности и предложила купить мёд за 3 тысячи рублей. Пожилая петербурженка согласилась и впустила торговку в дом, сразу же оплатив мёд и получив сдачу в 14 тысяч рублей, после чего цыганка попросила хозяйку принести пустую банку. Пенсионерка оставила на диване в комнате крупную сдачу и ушла на кухню, но после ухода торговки обнаружила пропажу 10 тысяч рублей из оставленной сдачи.

На вид преступнице было 35-40 лет, одета худощавая цыганка была в темное пальто и темный платок. Воровку уже разыскивают, возбуждено уголовное дело.

Также мы рассказывали, как пьяный администратор автомойки решил покататься на автомобиле своего клиента в Петербурге.

Фото: pixabay