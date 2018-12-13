Двое неизвестных под видом сантехников избили и ограбили 85-летнюю петербурженку

Потерпевшую увезли в больницу с тяжелыми травмами.

В Петербурге задержали двух мужчин, которых подозревают в ограблении и избиении 85-летней женщины. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Согласно материалам дела, молодые люди проникли в квартиру потерпевшей под видом сантехников. Там они жестоко избили пожилую женщину и похитили лежащие на тумбочке 50 тысяч рублей.

Пенсионерку увезли в больницу с тяжелыми травмами. Подозреваемых удалось задержать по горячим следам. Один из них был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Оба были ранее судимы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Максимальная санкция — лишение свободы до семи лет.

Ранее мы писали, что в Ленобласти грабители связали и избили сковородой семью бизнесмена.

Видео: пресс-служба МВД России