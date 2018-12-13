В Ленобласти грабители связали и избили сковородой семью бизнесмена

Добычей злоумышленников стали деньги и два IPhone7.

Вечером 22 мая в Бокситогорском районе Ленобласти, в деревне Астрачи, произошло разбойное нападение на семью бизнесмена. Четверо незнакомцев с предметами, похожими на пистолеты, ворвались в частный дом и силой отобрали деньги и мобильные телефоны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Грабители связали руки и ноги бизнесмену, его жене и 5-летнему сыну. После они избили мужчину сковородкой по голове и открыто похитили из кошелька женщины 2700 долларов США, 7 тысяч рублей и два IPhone7.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Сотрудники полиции ищут преступников.

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Фото: Piter.TV