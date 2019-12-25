В Петербурге уроженцы Узбекистана под видом полицейских вымогали у земляка 100 тыс. рублей

Курьера из Узбекистана запугали делом о наркотиках и вынудили отдать деньги — задержаны двое подозреваемых.

Двое уроженцев Узбекистана были задержаны в Петербурге по подозрению в разбое. Как сообщает 78.ru, они выдавали себя за сотрудников полиции и вымогали 100 тысяч рублей у своего земляка, работающего курьером.

Пострадавший обратился в полицию 21 апреля. Он рассказал, что вечером 11 апреля его остановили двое мужчин, которые представились полицейскими. Они обвинили его в якобы хранении наркотиков и потребовали деньги за "решение вопроса", угрожая пистолетом и возбуждением уголовного дела.

Курьер передал им всю сумму, после чего мужчины скрылись. Благодаря оперативной работе правоохранителей подозреваемые были установлены и задержаны в тот же день, когда поступило заявление.

В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой, ч. 2 — группой лиц по предварительному сговору). Расследование продолжается.

Ранее мы сообщили, что задержаны похитители мигранта в Петергофе.

Фото: Piter.TV