В Петербурге двери для посетителей открыл Музей морских узлов

Он расположился на Петровской набережной.

В Петербурге открылся Музей морских узлов. Посетители смогут найти его вблизи Петровской набережной на фрегате "Благодать". Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник".

Экскурсоводы не только покажут гостям образцы узлов, но и научат их завязывать. Так, посещение музея предполагает исторический экскурс и мастер-класс. Приобрести билеты можно через официальный сайт организации.

По словам главного экскурсовода Дмитрия Кувайкина, просмотр видеороликов в Интернете не сравнится с посещением музея, потому что на выходе посетители площадки точно будут уметь завязывать около 50 узлов. Кроме того, специалисты расскажут им, какие из вариантов самые надежные, а каким не стоит доверять.

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