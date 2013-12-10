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В Петербурге двери для посетителей открыл Музей морских узлов
Сегодня, 9:13
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В Петербурге двери для посетителей открыл Музей морских узлов

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Он расположился на Петровской набережной.

В Петербурге открылся Музей морских узлов. Посетители смогут найти его вблизи Петровской набережной на фрегате "Благодать". Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник".

Экскурсоводы не только покажут гостям образцы узлов, но и научат их завязывать. Так, посещение музея предполагает исторический экскурс и мастер-класс. Приобрести билеты можно через официальный сайт организации. 

По словам главного экскурсовода Дмитрия Кувайкина, просмотр видеороликов в Интернете не сравнится с посещением музея, потому что на выходе посетители площадки точно будут уметь завязывать около 50 узлов. Кроме того, специалисты расскажут им, какие из вариантов самые надежные, а каким не стоит доверять.

Ранее на Piter.tv: Никольские ряды открылись.

Фото: Pexels

Теги: год петра великого, культура, морская отрасль, морская столица, музеи, музей морских узлов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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