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Две школьницы с коронавирусом сбежали из больницы в Петербурге
Сегодня, 16:56
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smirenny

Две школьницы с коронавирусом сбежали из больницы в Петербурге

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Обе девочки растут в неблагополучных семьях.

В субботу, 13 февраля, из петербургской больницы №5 сбежали две девочки 14 и 15 лет, сообщил телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на детского омбудсмена Анну Митянину. 

Уполномоченная по правам ребенка отметила, что подростки растут в неблагополучных семьях и в больнице находились с диагнозом коронавирус. В стационаре девочки нарушали режим, пытались покурить в инфекционном боксе и, получив предупреждение, сбежали через окно. Одна из девочек пошла домой, а вторая остановилась у друзей – она не хочет возвращаться в оциально-реабилитационный центр.

Ранее мы писали, что полицейские задержали мужчину, угрожавшего ножом кассиру в Калининском районе.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, сбежали из больницы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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