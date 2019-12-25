Две школьницы с коронавирусом сбежали из больницы в Петербурге

Обе девочки растут в неблагополучных семьях.

В субботу, 13 февраля, из петербургской больницы №5 сбежали две девочки 14 и 15 лет, сообщил телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на детского омбудсмена Анну Митянину.

Уполномоченная по правам ребенка отметила, что подростки растут в неблагополучных семьях и в больнице находились с диагнозом коронавирус. В стационаре девочки нарушали режим, пытались покурить в инфекционном боксе и, получив предупреждение, сбежали через окно. Одна из девочек пошла домой, а вторая остановилась у друзей – она не хочет возвращаться в оциально-реабилитационный центр.

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Фото: Piter.TV