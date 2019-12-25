Полицейские задержали мужчину, угрожавшего ножом кассиру в Калининском районе

Злоумышленник требовал денежные средства.

Вечером в субботу, 13 февраля, в полицию обратились с заявлением, что в магазине на проспекте Мечникова неизвестный пьяный мужчина угрожал кассиру ножом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

Прибывшие на место полицейские задержали в магазине 32-летнего нетрезвого петербуржца. Он угрожал 25-летнему кассиру и требовал деньги. Злоумышленника доставили в районный отдел полиции и составили на него протокол по статье 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

Ранее мы писали, что на Придорожной аллее мужчину ударили ножом.

Фото: Piter.TV