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Полицейские задержали мужчину, угрожавшего ножом кассиру в Калининском районе
Сегодня, 15:35
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smirenny

Полицейские задержали мужчину, угрожавшего ножом кассиру в Калининском районе

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Злоумышленник требовал денежные средства.

Вечером в субботу, 13 февраля, в полицию обратились с заявлением, что в магазине на проспекте Мечникова неизвестный пьяный мужчина угрожал кассиру ножом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

Прибывшие на место полицейские задержали в магазине 32-летнего нетрезвого петербуржца. Он угрожал 25-летнему кассиру и требовал деньги. Злоумышленника доставили в районный отдел полиции и составили на него протокол по статье 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

Ранее мы писали, что на Придорожной аллее мужчину ударили ножом.

Фото: Piter.TV

Теги: задержание, угрожал ножом
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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