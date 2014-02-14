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На Придорожной аллее мужчину ударили ножом

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Потерпевший обратился за помощью в ближайшее кафе.

Вечером в субботу, 13 февраля, в полицию Петербурга поступило сообщение о ножевом ранении на Придорожной аллее. Прибывшие на место оперативники установили, что на гражданина Азербайджана напал неизвестный. 

Потерпевшего госпитализировали в городскую больницу №3 с проникающим колото-резанным ранением брюшной полости и резаной раной руки в тяжелом состоянии. Бригаду скорой помощи вызвали работники ближайшего от места происшествия кафе, куда добрался пострадавший. 

Отмечается, что мужчина отказался давать показания и писать заявление о преступлении. Вопрос о возбуждении уголовного дела еще не решен.

Ранее мы писали, что живодер пробил псу голову топором в Ленобласти.

Видео: Piter.TV

Теги: нападение, ножевое ранение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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