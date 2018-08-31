Петербургские чиновники и управляющие компании незаконно поделили дома на Васильевском острове

Суд поддержал обвинение УФАС в отношении сообщников.

Арбитражный суд одобрил решение петербургского УФАС, вынесенное в отношении городского Жилищного комитета (ЖК), государственной жилищной инспекции (ГЖИ), администрации Василеостровского района, "Жилищного агентства Василеостровского района" и управляющих компаний (УК) "Мир" и "Возрождение".

Как выяснили антимонопольщики, две УК при содействии ЖК, Жилагентства и администрации В.О четыре года назад разделили управление многоквартирными домами на Васильевском острове. Этим действием сообщники нарушили закон о защите конкуренции и вынудили уйти с рынка "ЖКС №2 Василеостровского р-на", а также ограничил доступ на этот рынок ЗАО "Жилкомсервис "Василеостровец". Места этих компаний заняли "Мир" и "Возрождение".

Ранее "Мир" управлял одним домом, но после собраний собственников получил 288 домов, "Возрождение" имело на счету семь, но приобрело целых 355 домов, а "Василеостровец", ранее управлявший почти двумястами домами, не получил ни одного после собраний.

Решение УФАС обжаловали, однако суд встал на сторону антимонопольщиков. "Мир" и "Возрождение", а также чиновников оштрафовали на общую сумму более миллиона рублей.

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Фото: Piter.TV