В Петербурге два мальчика появились на свет в первую минуту нового года

Они появились в роддомах № 16 и 18.

В Петербурге два ребенка появились на свет в первую минуту 2020 года, рассказали в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Так, в 00:01 родился мальчик в роддоме №16. Его вес составил 3280 грамм, а рост – 51 сантиметр. Малыша назвали Матвеем, он первый ребенок в семье.

В это же время в роддоме №18 родился еще один мальчик.Его окрестили "настоящим богатырем": вес у мальчика 4760 граммов, а рост – 58 сантиметров. Родители Вероника и Роман решили дать ему имя Давид.

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