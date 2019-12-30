В России вступают в силу новые меры поддержки рождаемости

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

В России с 1 января вступают в силу новые меры поддержки рождаемости. Ежемесячную выплату будут получать семьи на первого и второго ребенка до достижения ими трех лет. Средний размер выплаты достигнет 12 тысяч рублей.

Чиновники расширили круг получателей дополнительной материальной поддержки от государства. Ранее это право имели семьи с детьми до полутора лет. При этом доход на каждого члена семьи должен был быть меньше 1,5-кратного уровня МРОТ по региону. Сейчас этот показатель изменен до уровня 2-кратного.

Благодаря новым условиям число получателей выплат увеличится с 45 до 70% семей. Такие данные приводит Минтруда России.

Ранее Piter.tv писал о том, что Владимир Путин подписал закон об увеличении МРОТ.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

