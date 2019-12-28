Владимир Путин подписал закон об увеличении МРОТ

Минимальная оплата труда увеличится на 850 рублей со следующего года.

Президент России Владимир Путин одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда. Cоответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации

Минимальный размер оплаты труда увеличится на 850 рублей, до 12,130 рублей ежемесячно. В центральном и южных регионах этот показатель возрастет до 2, 55 тыс. рублей. Самые большие коэффициенты установлены на Чукотке.

Данная сумма равна прожиточному минимуму на второй квартал 2019 года. Законопроект позволит поднять зарплату 3,2 млн. сотрудников. Повышение МРОТ потребует дополнительных расходов из бюджета (в 20,9 млрд. рублей). Некоторая сумма вернется в бюджет в качестве налогового обложения и взносов в различные фонды.

Видео: YouTube / Science