В Петербурге два египтянина с топором обнесли салон сотовой связи

Грабители разбили витрину и вынесли из магазина пару смартфонов и планшет.

В ночь на 22 августа двое египтян обнесли салон сотовой связи, расположенный на улице Чернова в доме №2. Грабители разбили витрину и вынесли из магазина всего ничего — пару смартфонов и планшет. Об этом сообщает "Фонтанка".

Сотрудники уголовного розыска оперативно отреагировали на происшествие и по горячим следам очень быстро задержали воришек. Грабителями оказались граждане Египта. Одному оказалось 27 лет, другому — 34 года. Первый приехал в Россию на Чемпионат Мира по футболу, второй живет в Петербурге и работает поваром в одном из гипермаркетов.

Как сообщили в ГУ МВД России, злоумышленники попытались скрыться, но были задержаны сотрудниками полиции Невского района Санкт-Петербурга по сообщению граждан. Сумма материального ущерба устанавливается. Похищенное изъято. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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