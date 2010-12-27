Четверо бандитов в масках украли у петербургского бизнесмена 10 тысяч евро

Вооруженное ограбление произошло в поселке Дубровка Всеволожского района Ленобласти.

В ночь на 22 августа в поселке Дубровка Всеволожского района Ленобласти произошло дерзкое ограбление. Четверо бандитов в масках прорезали в сетке забора дыру и проникли во двор частного дома. Там они обнаружили 48-летнего хозяина, которого тут же поставили под дуло пистолета. Собственником дома оказался директор оптовой компании "Химпромснаб". Под страхом смерти он рассказал грабителям, где находится сейф. В общей сложности бандиты вынесли из дома 10 тысяч евро, документы, сервер от системы видеонаблюдения и ключи от Ауди Q7.

Как сообщает "Фонтанка", в настоящее время сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье "Разбой". Грабителей разыскивает полиция.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали балконного грабителя.

Фото: pixabay.com