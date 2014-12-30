Петербуржец отсудил у салона "Связной" 200 тысяч рублей за сломанный смартфон

Представитель ответчика в суд не явился.

Петербуржец отсудил у салона связи "Связной" более 200 тысяч рублей за сломанный смартфон. Решение по иску Юрия Калинина к ООО "Сеть Связной" вынес Куйбышевский районный суд. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

В октябре 2019 года Калинин купил в салоне смартфон Huawei P30 Pro Aurora за 59 900 рублей, заключив при этом договор комплексного страхования имущества. В августе 2020 года смартфону потребовался ремонт, поскольку у него повредился дисплей. Ремонт оценили в 19 тысяч рублей, страховая признала случай страховым. Салон же связи заявил, что гаджет погиб, рассчитав страховую выплату в размере 34 тысяч рублей. Однако Калинину выплатили лишь 7,7 тысяч рублей, при этом смартфон не был ни возвращен, ни отремонтирован.

Так, суд взыскал с ООО "Сеть Связной" в пользу Калинина двукратную стоимость смартфона Huawei P30 Pro Aurora в размере 119 980 рублей, компенсацию морального вреда в размере 5 000 рублей, штраф в сумме 62 490 рублей, возмещение судебных расходов по оплате услуг представителя – 15 000 рублей, почтовых расходов – 893 рублей, а всего – 203 тысячи рублей.

Ранее мы писали, что петербуржец, получивший травму во время тренировки, отсудил у фитнес-клуба более 300 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv