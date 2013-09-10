Петербуржец, получивший травму во время тренировки, отсудил у фитнес-клуба более 300 тысяч рублей

Фитнес-клуб свою вину не признал.

Петербуржец, получивший травму во время тренировки, отсудил у фитнес-клуба "ALEX FITNESS" более 300 тысяч рублей. Об этом 6 сентября сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Дело обстояло 1 октября 2019 года. Иван Кузнецов впервые пришел на тренировку с тренером. Но перед ней тренер решил провести разминку в группе. В группе находилось еще шесть человек, и из-за нехватки людей тренер взял Кузнецова к себе в партнеры. Занимающимся нужно было, прыгая на одной ноге, выталкивать друг друга за определенную линию. Тренер же во время выполнения задания одновременно держал пострадавшего и удерживал телефон с секундомером.

В какой-то момент Кузнецов почувствовал резкую боль в правой пятке, после чего упал. Тренер же подумал, что мужчина получил растяжение и предложил растянуть пятку. После чего продолжил тренировку, не обращая на мужчину внимания. Кузнецов же покинул тренировку. На следующий день боль не уходила, пострадавший обратился в травматологическое отделение, после его госпитализировали и прооперировали.

Позже Кузнецов обратился в суд с требованием взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в сумме 400 000 рублей, убытки в сумме 15 572 рубля, расходы на такси в сумме 4 124 рубля, а также штраф. Суд же рассмотрел медицинские документы, допросил свидетелей и взыскал с ООО "Алекс Фитнес" в пользу Кузнецова компенсацию морального вреда в сумме 200 000 рублей, расходы на медицинские услуги в сумме 15 002 рубля, расходы на услуги такси в сумме 4 124 рубля и штраф в сумме 109 563 рубля.

Ранее мы писали, что петербуржец требует от Первого канала 10,5 млн рублей за панические атаки из-за негативных новостей.

Фото: Piter.tv