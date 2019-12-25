В Петербурге два брата-рецидивиста до смерти избили знакомого из-за долга

Правоохранителям удалось задержать мужчин 28 и 23 лет "по горячим следам". Выяснилось, что они братья, а также у обоих криминальное прошлое.

В Петербурге задержали братьев-рецидивистов, которые избили до смерти знакомого из-за долга. Об этом сообщают "Невские новости" со ссылкой на источника в правоохранительных органах.

Сообщение в полицию о мертвом сожителе на Маршала Казакова в доме 40, корпус 1, передал мужчина накануне, 28 августа. На теле 32-летнего мужчина сотрудники полиции нашли многочисленные травмы. По словам свидетельницы, в квартиру пришли двое мужчин, которые требовали вернуть долг. Избив его, они скрылись.

Правоохранителям удалось задержать мужчин 28 и 23 лет "по горячим следам". Выяснилось, что они братья, а также у обоих криминальное прошлое.

В отношении мужчин составлены административные протоколы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее рецидивисты из Петербурга обокрали четырех мужчин с сайта гей-знакомств.

Фото: pexels

