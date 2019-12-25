Рецидивисты из Петербурга обокрали четырех мужчин с сайта гей-знакомств

Злоумышленники знакомились с жертвами и подсыпали им снотворное.

Смольнинский районный суд Петербурга приговорил Полину Ведерникову и Сергея Назарова к реальным срокам в колонии общего и строгого режима соответственно. Как рассказали в объединенной пресс-службе городских судов, подельников признали виновными в грабеже и назначили по 2,5 года лишения свободы.

Суд выяснил, что в феврале прошлого года ранее осужденные за кражу злоумышленники снова вступили в сговор и решили искать жертв на сайте для гей-знакомств. На портале соучастники создали одноразовый аккаунт, через который приискали потенциальную жертву и познакомились с ней. В ходе переписки аферисты выяснили образ жизни и уровень достатка нового собеседника и договорились с ним о визите якобы для совместного времяпрепровождения. Ведернникова и Назаров приехали на станцию "Кузьмолово", где встретились с интернет-знакомым и проследовали в его дом в деревне Аудио. В гостях подельники незаметно подлили снотворное в алкоголь жертвы, дождались, когда мужчина уснет, и осмотрели дом на предмет ценностей, отключив систему видеонаблюдения. Аферисты похитили чужой "Айфон", списали через мобильное приложение на нем свыше 273 тысяч рублей и скрылись. Аккаунт на сайте знакомств подельники тут же удалили.

Как выяснилось, злоумышленники совершили еще три аналогичных преступления, обобрав людей на общую сумму порядка 320 тысяч рублей. Рецидивисты признали вину и раскаялись.

Ранее мы рассказывали, что порезавший коллегу ремонтник отправится в колонию на четыре года.

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