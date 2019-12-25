Порезавший коллегу ремонтник отправится в колонию на четыре года

Между мужчинами вспыхнул конфликт из-за алкоголя на рабочем месте.

Василеостровский районный суд Петербурга приговорил к четырем годам в колонии строгого режима местного жителя Ивана Степанова. Как рассказали в объединенной пресс-службе судов города, мужчину признали виновным в умышленном причинении вреда здоровью.

Суд установил, что в минувшем феврале нетрезвый Степанов повздорил с коллегой, с которым он вместе делал ремонт в салоне красоты на проспекте Кима. В ходе конфликта злоумышленник схватился за неустановленный острый предмет и не менее пяти раз ударил им оппонента в шею и туловище. У потерпевшего установили проникающие ранения в брюшную полость, ранения печени и правой почки, которые медики расценили как тяжкий вред здоровью.

Степанов полностью признал вину и пояснил, из-за чего у них с коллегой возник конфликт. По словам мужчины, коллега принес на рабочее место алкоголь, а Степанов опасался потерять работу. Сослуживец стал агрессивным и попытался ударить подсудимого, и тот схватил попавшийся под руку нож. Со слов мужчины, он не собирался убивать обидчика, а удары наносил не специально. Кроме того, подчеркнул подсудимый, он не скрылся с места преступления, хотя имел такую возможность, и вызвал скорую помощь. Также Степанов просил прощения у потерпевшего.

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