В Петербурге 44 человека сдали два ЕГЭ на 200 баллов

Максимальную оценку получили 24 работы по химии и 13 – по обществознанию.

Государственная экзаменационная комиссия Петербурга утвердила очередные результаты ЕГЭ. Максимальную оценку получили 24 работы по химии и 13 – по обществознанию. Десять петербуржцев набрали 100 баллов во второй раз. Таким образом, число школьников, которым удалось получить 100 баллов сразу по двум предметам, увеличилось до 44 человек. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по образованию города.

Экзамен по химии состоялся в Петербурге 16 июля. Его сдавали 3,4 тысячи человек. ЕГЭ по обществознанию сдали 11 тысяч петербуржцев. Еще 134 человека зарегистрировались на ЕГЭ по химии в резервные дни 24 и 25 июля, 195 — на ЕГЭ по обществознанию.

Итоги ЕГЭ по биологии и иностранным языкам подведут в ближайшие дни. Результаты резервных дней объявят до 3 августа.

За пять экзаменационных дней 615 работ смогли набрать по 100 баллов. Это на 52 больше, чем за всю кампанию прошлого года с учетом результатов основного и дополнительного периодов.

Ранее мы писали, что два петербуржца набрали 300 баллов по трем предметам.

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