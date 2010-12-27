В Петербурге пенсионерка отдала "на лечение" мошеннице 300 тысяч рублей

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В четверг, 7 ноября, в полицию Невского района обратилась 79-летняя пенсионерка и заявила, что стала жертвой мошенницы. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Потерпевшая рассказала, что к ней в квартиру на улице Евдокима Огнева пришла неизвестная женщина и представилась общей знакомой. Мошенница попросила доверчивую бабушку дать ей 300 тысяч рублей якобы на лечение. Пенсионерка передала деньги, и после разговора вышла с преступницей на улицу. Поговорив по телефону, незнакомка заявила, что ей не хватает еще 50 тысяч рублей. Жертва обмана пошла домой за деньгами, а когда вернулась, обнаружила, что мошенница испарилась.

По факту случившегося ведется проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что четыре петербуржца "заработали" более 300 млн рублей за мошенничество с НДС.

Фото: Piter.TV