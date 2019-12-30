В Петербурге спустя 13 лет достроили проблемный ЖК "Охта Модерн"

Объект сменил пятерых подрядчиков, прежде чем работа смогла завершиться.

В Петербурге закончилось строительство ЖК "Охта Модерн", одного из самых старых "проблемных" объектов города. Об этом 9 января рассказал ресурс "Строительный Петербург". Служба госстройнадзора и экспертизы уже разрешила вводить комплекс в эксплуатацию, более 300 семей получат ключи от долгожданных квартир в ближайшее время.

В двух корпусах, расположенных на Большеохтинском проспекте, насчитывается чуть менее 500 квартир общей площадью 28 тысяч кв.м. Объект возводился с 2004 года, для строительства привлекались деньги дольщиков. Достроить комплекс обещали к 2008 году, но застройщик не выполнил обязательства. Три других застройщика не улучшили ситуацию, и в 2016 году стройка полностью остановилась из-за финансовых проблем. Достроить комплекс смогла компания "ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад", взявшаяся за работу в феврале прошлого года.

Ранее сообщалось, что обманутые дольщики ГК "Город" получат ключи в этом году.

Фото: Piter.TV