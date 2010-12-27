Беглов: обманутые дольщики ГК "Город" получат ключи в следующем году

Губернатор заявил, что держит ситуацию под своим контролем.

Обманутые дольщики группы компаний "Город" в новом году получат ключи от своих квартир в недостроенных многоквартирных домах. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе рабочего объезда Красносельского района.

Беглов отметил, что все 13 домов достроены, а в жилые комплексы "Прибалтийский", "Ленинский парк" и "Морская звезда" уже заехали пять тысяч семей. Губернатор напомнил, что проблема обманутых дольщиков остается под его контролем, а сам вопрос планируется закрыть в грядущем году.

В этом году в Петербурге ввели в эксплуатацию 12 проблемных жилых многоквартирных домов, еще восемь достроят до января. В новом году Северная столица завершит возведение 23 домов, владельцы квартир в которых остались обманутыми.

Ранее проблемный жилой комплекс "Ижора парк" в Металлострое ввели в эксплуатацию.

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