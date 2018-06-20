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В Петербурге дорожники за день отмыли от зимней грязи 120 улиц
Сегодня, 19:09
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге дорожники за день отмыли от зимней грязи 120 улиц

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С улиц города исчезло более 72 тонны мусора и 1000 тонн смета с дорог.

В пятницу, 5 апреля, стало известно, что за минувший четверг дорожники  отмыли от зимней грязи около 120 улиц. Об этом сообщает пресс-служба комитета по благоустройству. 

В ведомстве отметили, что из Петербурга исчезло более 72 тонны мусора и 1000 тонн смета с дорог. Над уборкой Северной столицы трудились 1215 смен техники, 150 смен пылесосов, 290 – тротуароуборочной техники и 450 комбинированных дорожных машин. Для помывки дорог было  израсходовано 7,4 тысячи кубометров воды.

Уборка проходила не только в Центральном районе города, но и в Пушкинском и Колпинском районах.

Ранее мы сообщали о том, что Петербургские коммунальщики закрасили фрески-копии Боттичелли

Фото:Комитет по благоустройству

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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