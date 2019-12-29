Три машины с реагентами вышли на уборку Петербурга, работают две

Согласно данным на онлайн-карте, одна из машин стоит на Парашютной улице.

В четверг, 28 февраля, стало известно о том, что в Петербурге вышли на уборку с три машины реагентами. Об этом свидетельствуют данные сервиса на сайте комитета по благоустройству города.

По данным онлайн-карты на маршрут выпущено три машины с реагентами, но в итоге убирают улицы всего две. Согласно данным, , одна из машин стоит на Парашютной улице.

Отметим, что машины передвигаются со скоростью 1 километр в час.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге утро пятницы началось с пробок.

Фото:ut.kb.gov.spb.ru