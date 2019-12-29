Три машины с реагентами вышли на уборку Петербурга, работают две

В четверг, 28 февраля, стало известно о том, что в Петербурге вышли на уборку с три машины реагентами. Об этом свидетельствуют данные сервиса на сайте комитета по благоустройству города.
По данным онлайн-карты на маршрут выпущено три машины с реагентами, но в итоге убирают улицы всего две. Согласно данным, , одна из машин стоит на Парашютной улице.
Отметим, что машины передвигаются со скоростью 1 километр в час.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге утро пятницы началось с пробок.
Фото:ut.kb.gov.spb.ru
Обсуждение ( 0 )